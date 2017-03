Der deutsche Stahlhändler Klöckner & Co, der 2016 nach einem Rekordverlust im Vorjahr wieder Gewinn machte, zahlt nun auch eine Dividende. Grund für den Gewinn sind höhere Stahlpreise und ein strikter Sparkurs.

Der Stahlhändler Klöckner & Co zahlt nach der Rückkehr in die Gewinnzone wieder eine Dividende. Für 2016 sollten die Anleger 20 Cent je Aktie erhalten, teilte das Duisburger Unternehmen am Mittwoch mit. Für 2015 waren sie nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...