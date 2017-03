Brugg - Information Builders erweitert sein Analytics-Accelerator-Programm um eine weltweite Partnerschaft mit Avnet Technology Solutions, ein führendes Value-Added-Distributionsunternehmen von IT-Produkten und Services.

Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, arbeitet ab sofort im Rahmen seines Partnerprogramms Analytics Accelerator mit Avnet Technology Solutions zusammen. Mit dieser Vereinbarung erhält Avnet Zugriff auf das gesamte WebFOCUS-BI- und Analytics-Portfolio von Information Builders. Die Avnet-Vertriebspartner profitieren dabei von attraktiven Margen für WebFOCUS.

Das Portfolio von Information Builders bietet individuell anpassbare Funktionen für Self-Service-Analysen, die Einblick in eine gesamte Unternehmensorganisation ermöglichen. Die BI- und Analytics-Plattform WebFOCUS von Information Builders hat in einer Vielzahl von Analystenberichten herausragende Bewertungen aufgrund ihres umfangreichen Leistungsspektrums und den Möglichkeiten zur Steigerung der Wertschöpfung erzielt. Zuletzt belegte Information Builders im "2016 Value Index for Mobile Analytics and Business Intelligence" von Ventana Research den ersten Platz.

Mit dem Analytics-Accelerator-Programm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...