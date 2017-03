Zürich - Das deutsch-schweizerische Insurtech FinanceFox heisst ab sofort wefox. Mit der Namensände-rung soll der partnerschaftliche Ansatz des Unternehmens herausgehoben werden.

«Mit unserer Plattform haben wir von Anfang an einen anderen Weg verfolgt als sonstige Insurtechs: Wir wollten eine digitale Plattform bilden, von der Versicherungen, Broker und Endkunden gleichermassen profitieren können», sagt Michael John, Verwaltungsratspräsident von wefox. Das Unternehmen wird per sofort zentral von Berlin aus gesteuert, das Schweizer Büro besteht als lokale Vertriebseinheit weiter. Im Zuge der Neuorganisation ist Michael John, der bisherige CEO Schweiz, in den Schweizer Verwaltungsrat von wefox aufgestiegen.

Mit dem neuen Namen solle der partnerschaftliche Aspekt noch mehr hervorgehoben werden. «Weniger ‹finance› und mehr ‹we›». ...

