Bad Marienberg - Die Joh. Friedrich Behrens AG, europaweit führender Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungsmitteln, gibt bekannt, dass die Behrens Anleihe 2015/2020 (ISIN DE000A161Y52/ WKN A161Y5) ab dem heutigen Tage in dem neuen KMU-Segment der Deutschen Börse "Scale" notiert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...