Auch am Dienstag war der DAX in Wartestellung. Die meisten Anleger hielten sich vor der mit Spannung erwarteten Rede von Donald Trump vor dem US-Kongress zurück. Einige verbachten ihre Zeit vielleicht auch auf einem Faschingsumzug und nicht am Tradingdesk. Nun liegen Karneval und die Rede von Trump hinter uns. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR verrät, ob sich der DAX jetzt wieder aus der Deckung traut. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.