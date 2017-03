Hamburg (ots) - Das größte Vertrauen bei den Bundesbürgern genießt die Polizei. Das ist das Ergebnis einer vom stern in Auftrag gegebenen Forsa-Untersuchung über das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen. Neben der Polizei, die im Vergleich zum Vorjahr gleich um elf Prozentpunkte auf 88 Prozent zulegen konnte, vertrauen die Deutschen vor allem den eigenen Arbeitgebern (83 Prozent) und den Ärzten (80 Prozent), während Wirtschaftsmanager allgemein (15 Prozent) und die Werbeagenturen (9 Prozent) die Schlusslichter sind.



"Vor allem die Polizei konnte in diesem Jahr wieder an Vertrauen gewinnen", sagt Forsa-Chef Manfred Güllner, "das war Anfang 2016 nach den Ereignissen während der Silvesternacht in Köln deutlich zurückgegangen."



Das Bundesverfassungsgericht (75 Prozent), die Bundeswehr (65 Prozent) und die Bundeskanzlerin (57 Prozent) rangieren noch vor dem Bundestag (50 Prozent), den Gewerkschaften (49 Prozent) und der Bundesregierung (48 Prozent). Die politischen Parteien landen abgeschlagen mit 21 Prozent auf den hinteren Rängen. Auf die gedruckte Presse (40 Prozent) verlassen sich mehr Deutsche als auf das Fernsehen (32 Prozent) und auf den Papst in Rom (57 Prozent) fast doppelt so viele wie auf seine katholische Kirche (29 Prozent). Nochmals etwas zurückgegangen ist das Vertrauen in den Islam (18 Prozent), der schon im vergangenen Jahr vier Prozentpunkte verloren hatte. Anfang 2015 gaben noch 25 Prozent der Befragten an, dem Islam zu vertrauen.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte vom 16. bis 19. Januar 2017 im Auftrag des Magazins stern 2001 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.



