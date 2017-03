DAX - Raketenstart in den März

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

das deutsche Börsenbarometer startet mit einem Freudensprung in den neuen Handelsmonat, trotz der Tatsache, dass FED-Offizielle in der vergangenen Nacht einen weiteren Zinsschritt in den USA ins Spiel gebracht hatten. Der Index startete mit einer Aufwärtskurslücke knapp oberhalb von 11.900 Punkten und zog direkt weiter gen Norden durch.

Damit ist das bislang präferierte Szenario einer zweiten Abwärtskorrekturwelle mit großer Wahrscheinlichkeit hinfällig geworden. Oberhalb des gestrigen Schlusskursniveaus im XETRA-DAX bleiben kurzfristig die Bullen am Ruder. Erst ein Rückfall unter 11.840 Punkte trübt das Bild im Stundenchart wieder deutlich ein. Unter CRV-Aspekten ist das aktuelle Niveau allerdings nicht für den Longeinstieg geeignet. Hier ist also vorerst abwarten angesagt bis sich die Wogen ein wenig geglättet haben. Es bleibt zudem abzuwarten, wie die Wall Street am Nachmittag auf die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung noch im März reagiert.

DAX® in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2017 - 01.03.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2012 - 01.03.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU72P0 11,49 10.850 10,51 30.06.2017 DAX® Index HU75AS 7,54 11.240 16,18 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.03.2017; 09:44 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX® Index HU719F 9,36 12.900 12,74 30.06.2017 DAX® Index HU7ZDG 4,87 12.440 24,24 30.06.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 01.03.2017; 09:44 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Raketenstart in den März erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).