FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Gewinnen reagieren die Börsen in Europa auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress. Während die Jecken am Aschermittwoch Trübsal blasen, feiern die Anleger. Auf den ersten Blick erscheint dies erstaunlich, hat Trump doch kaum Neues geliefert. "Wer auf konkrete Informationen zu den zahlreichen Vorhaben der Trump-Administration gehofft hatte, dürfte heute Morgen enttäuscht sein", heißt es von Dirk Gojny, Anleihestratege bei der National Bank.

Ein wenig erinnert die aktuelle Situation an den EZB-Präsidenten Mario Draghi. Allein seine Aussage, die EZB werde alles tun, um den Euro zu erhalten, wirkte lange Zeit, bevor der EZB-Präsident echte Maßnahmen verkündete. Nun verspricht Trump Großes für die heimische Wirtschaft. Die Finanzgemeinde setzt auf ihn - und dass er liefert. Zudem deutet sich an, dass die Wirtschaft in China weiter an Fahrt aufnimmt. In diesem Umfeld legt der DAX 1,0 Prozent auf 11.957 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 rückt 1,1 Prozent auf 3.356 Punkte vor.

Solide Konjunktur verschafft Trump "Schonfrist"

Zum Glück für Trump läuft es in der US-Wirtschaft insgesamt nicht schlecht. Die Immobilienpreise legen zu und die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe ist ausgezeichnet, was auch für die US-Verbraucher gilt. "Es bleibt die Frage, wann die Kapitalmärkte ungeduldig werden und Ergebnisse sehen wollen", lautet die Frage von Dirk Gojny. Dies scheint momentan noch nicht der Fall zu sein.

Die Devisenstrategen der Commerzbank sind sich einig, dass die Fiskalpolitik des US-Präsidenten expansiv wird. Der Kongress soll Trumps Gesetzesvorlagen zustimmen, die Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 1 Billion Dollar vorsehen und "Millionen neuer Jobs" schaffen sollen. Außerdem entwickelt laut Trump sein Wirtschaftsgremium eine historische Steuerreform, die die Steuersätze für Unternehmen senken und erhebliche Steuererleichterungen für den Mittelstand bringen wird. Die nach Trumps Vorgänger benannte Krankenversicherung "Obamacare" solle abgeschafft und über Reformen ersetzt werden. Die Ausgaben für Verteidigung werden eine der größten Steigerungen in der amerikanischen Geschichte sehen, so Trump. Das war es dann aber auch schon mit "Details".

Börse preist US-Zinsanhebung für den März ein

Für Verkäufe an den Anleihenmärkten sorgen unterdessen die jüngsten Kommentare mehrerer FOMC-Mitglieder. Mit ihnen schossen die Erwartungen an eine Zinsanhebung auf der Fed-Sitzung in zwei Wochen in die Höhe. "Gemäß Fed-Funds-Futures liegt die Wahrscheinlichkeit für einen März-Zinsschritt nun bei fast 80 Prozent", heißt es am Morgen von der BayernLB. Die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen könnten diese Erwartungen zusätzlich untermauern. Damit stehen auch die Anleihemärkte in Europa unter Druck, auf der anderen Seite legt die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe um zwei Basispunkte zu auf 0,23 Prozent.

Bayer macht bei Covestro Kasse

Die Übernahme von Monsanto kostet Bayer sehr viel Geld. Deshalb wurde schon länger darauf gesetzt, dass Bayer die Beteiligung an Covestro senkt. Nun ist es passiert: Bayer hat 10,9 Prozent der Covestro-Aktien zu 66,50 Euro je Aktie platziert. Daraus errechnet sich ein Platzierungsvolumen von etwa 1,47 Milliarden Euro. Durchgeführt wurde die Platzierung von Deutsche Bank und UBS. Die Aktie von Covestro verliert 7,2 Prozent, für Bayer geht es um 1,5 Prozent nach oben.

Wirtschaft in China nimmt an Fahrt auf

Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten als auch zu den Neuaufträgen und der Produktion zu. "Der Anstieg ist eine Überraschung", kommentierte RHB-Capital-Ökonom Zhang Fan die Daten. Zurückzuführen sei das Plus unter anderem auf Branchen wie den Stahlsektor. In der zweiten Jahreshälfte könnte es allerdings eine nachlassende Dynamik geben, so der Ökonom. Im Servicesektor kühlt sich das Wachstum in China dagegen etwas ab. Von der Entwicklung in China profitieren unter anderem die Minenwerte in Europa, deren Sub-Index um 1,6 Prozent zulegt.

Rheinmetall hat im vergangenen Jahr dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz recht deutlich gesteigert. Besonders starke Zuwächse verzeichnete das Unternehmen im Rüstungsgeschäft. Zudem verbesserte das auch als Autozulieferer tätige Unternehmen die Profitabilität in beiden Sparten. Die Aktie stellt mit einem Plus von 3,5 Prozent den Gewinner im MDAX.

"Der Margenausblick enttäuscht", kommentiert ein Händler den Zahlenausweis von Zalando. Das Unternehmen rechnet mit einer bereinigten EBIT-Marge von 5 bis 6 Prozent. Das liege unter den Markterwartungen, die eher von gut 6 Prozent ausgegangen seien. Für die Aktie geht es um 4 Prozent nach unten.

Eine überraschend gute Prognose für das laufende erste Quartal des Stahlhändlers Klöckner & Co verhilft dessen Aktie zu einem Plus von 2,5 Prozent. Das avisierte EBITDA von 65 bis 75 Millionen Euro liege über der Konsensprognose von 63 Millionen Euro. "Salzgitter hat sich gestern negativ zu den Margen 2017 geäußert", sagt der Händler. Insofern werde das erste Quartal von Klöckner & Co am Markt mit etwas Erleichterung aufgenommen.

