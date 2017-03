Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 30 US-Dollar gesenkt. Der Chiphersteller stehe vor Jahren einschneidender Veränderungen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer Studie vom Mittwoch. So fange das Geschäft mit Datenzentren an einzubrechen, das der einzige Grund sei, die Aktie zu besitzen. Intel brauche zudem Wachstum, um angesichts der rückläufigen Geschäfte mit PCs seine Produktionskapazitäten zu nutzen, und Wettbewerber entwickelten zunehmend konkurrenzfähige Produkte. Dazu sei die Aktie nach historischen Maßstäben teuer./gl/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2017-03-01/10:24

ISIN: US4581401001