Im letzten Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:A1Y2JQ) beschrieb Warren Buffett seine langfristigen Vorhersagen für die amerikanischen Aktien. Zusätzlich gab er Investoren wie unsereins exzellente Ratschläge, von denen wir profitieren können, wenn die Sache aus dem Ruder laufen sollte.

Warren Buffetts langfristige Aussichten für die Aktien in Amerika

Einfach gesprochen macht sich Buffett keine Sorgen über die langfristigen Auswirkungen in Amerika, und daher sorgt er sich auch nicht um die Börse. In seinem Brief stellt er heraus, dass der Dow Jones Industrial Average seit Ende des 20. Jahrhunderts bis Ende 2016 72 % gewinnen konnte.



Er merkte auch an, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...