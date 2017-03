Zürich (ots) - Die Umsätze im Schweizer Bauhauptgewerbe sind 2016

gegenüber dem Vorjahr um knapp neun Prozent gestiegen. Nur knapp

wurde das Niveau des Rekordjahrs 2014 nicht erreicht. Dies geht aus

der neusten Quartalsstatistik des Schweizerischen Baumeisterverbands

(SBV) hervor.



Der milde Spätherbst und Frühwinter hat eine rege Bautätigkeit im

letzten Quartal 2016 ermöglicht. Über das gesamte Jahr betrachtet

steigen die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 8.7% auf knapp 20

Milliarden Franken, was nur geringfügig unter dem Niveau von 2014

liegt. Der Hochbau und der Tiefbau zeigen dabei ein ähnlich hohes

Wachstum. Trotz hoher Umsätze trüben die tiefen Margen die Aussichten

der Bauwirtschaft ein.



Höhere Risiken aufgrund sinkender Wohnungsnachfrage



Kurzfristig dürfte sich die positive Entwicklung des Bauvolumens

fortsetzen: Die Auftragsbestände sowie die erwarteten Umsätze für das

laufende, erste Quartal 2017 liegen höher als im Vorjahr. Mittel- bis

langfristig steigen jedoch die Risiken im Wohnungsbau. Die

Nettoeinwanderung ist 2016 spürbar auf rund 60'000 Personen

zurückgegangen. Damit sinkt auch die Nachfrage nach neuen Wohnungen.

2014 betrug der Wanderungssaldo noch fast 80'000 Personen. Die

geringen Anleiherenditen sorgen aber dafür, dass Mietwohnungen als

Anlageobjekte attraktiv sind, weshalb weiter gebaut wird. Jedoch

absorbiert der Markt aufgrund der gesunkenen Nachfrage nicht mehr

alle neu gebauten Wohnungen, wodurch die Leerstandsquote steigt.

Damit steigt das Risiko für einen Einbruch der Wohnbautätigkeit. Die

Leerstandsquote liegt jedoch immer noch auf einem normalen Niveau,

weshalb kurzfristig kaum negative Auswirkungen zu erwarten sind. In

den Zentren ist sie gar weiterhin sehr tief. Höher ist sie im

Speckgürtel der Zentren und in ländlich geprägten Gebieten. Der SBV

rechnet für das laufende Jahr mit einer ähnlich hohen Bautätigkeit

wie im vergangenen Jahr.



