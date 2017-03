Bad Marienberg - Der Aareal Bank Capital Funding Trust wird heute die ausstehenden Trust Preferred Securities (ISIN XS0138973010/ WKN 778998) kündigen und zum nächsten regulären Rückzahlungstermin am 31. März 2017 alle 10.000.000 Stücke der Trust Preferred Securities zu einem Rücknahmepreis von 100% mit einer Gesamtsumme von 250 Mio. EUR zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen, so die Aareal Bank AG (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

