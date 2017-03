Auch zum Start in den März ist das auffälligste am Ölpreis, dass er sich kaum von der Stelle bewegt. Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden unverändert zum Vortag erwartet. Die Ölpreise am Weltmarkt ziehen weiterhin ruhige Bahnen. Gasöl (Börsenwert für Heizöl und Diesel) pendelt in einer Spanne zwischen 490 und 500 Dollar je Tonne. Rohöl (Brent Crude Nordseeöl) kostet zwischen ...

