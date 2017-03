FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat am Mittwoch ihr neues Börsensegment Scale für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) gestartet. Zu Handelsbeginn notierten 46 Aktien und Unternehmensanleihen in Scale, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Weitere Emittenten hätten die Aufnahme in das neue Segment schon beantragt und würden in den kommenden Tagen folgen.

Zur Zielgruppe von Scale gehören nach Angaben der Börse Unternehmen mit erprobten Geschäftsmodellen, die sich auch bei Investoren bereits bewährt hätten.

Um in das neue Segment aufgenommen zu werden, seien unter anderem Mindestgrößen hinsichtlich definierter Unternehmenskennzahlen zu erfüllen. Außerdem müssten die Kandidaten die Zusammenarbeit mit einem der aktuell 34 Deutsche-Börse-Capital-Market-Partner vorweisen, der die Eignung für das Segment prüfe und die Unternehmen auch nach dem Börsengang betreue.

Ebenfalls verpflichtend seien die von der Deutschen Börse beauftragten und bezahlten Research-Reports, die von Edison Investment Research und Morningstar erstellt würden.

Scale ersetze damit den Entry Standard für Aktien und Unternehmensanleihen.

Das sind die bislang 40 von der Deutschen Börse genannten Komponenten an Aktien und Anleihen zum Start von Scale mit ISIN und Branche nach Kategorisierung der Deutschen Börse:

- Aktien

=== Datagroup SE, DE000A0JC8S7, Software Delignit AG, DE000A0MZ4B0, Industrial Deutsche Grundstücksauktionen AG, DE0005533400, Financial Services Deutsche Rohstoff AG, DE000A0XYG76, Basic Resources Diskus Werke AG, DE0005538607, Industrial edel AG, DE0005649503, Media EQS Group AG, DE0005494165, Software Ernst Russ AG, DE000A161077, Financial Services FinLab AG, DE0001218063, Financial Services Formycon AG, DE000A1EWVY8, Pharma & Healthcare German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA; DE000A1MMEV4, Financial Services Grand City Properties SA; LU0775917882, Financial Services Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, DE000A0L1NN5, Financial Services HELMA Eigenheimbau AG, DE000A0EQ578, Consumer Lloyd Fonds AG, DE000A12UP29, Financial Services MagForce AG, DE000A0HGQF5, Pharma & Healthcare Mensch und Maschine, Software SE, DE0006580806, Software mic AG, DE000A0KF6S5, Financial Services MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, DE000A1TNWJ4, Financial Services m-u-t AG, DE000A0MSN11, Industrial mutares AG, DE000A0SMSH2, Financial Services MyBucks SA, LU1404975507, Financial Services Nabaltec AG, DE000A0KPPR7, Industrial Nanogate AG, DE000A0JKHC9, Industrial Nürnberger Beteiligungs-AG, DE0008435967 Insurance PANTALEON Entertainment AG, DE000A12UPJ7, Media publity AG, DE0006972508, Financial Services RCM Beteiligungs AG, DE000A1RFMY4, Financial Services Ringmetall AG, DE0006001902, Financial Services Scherzer & Co. AG, DE0006942808, Retail Vectron Systems AG, DE000A0KEXC7, Industrial ===

- Unternehmensanleihen

=== Deutsche Rohstoff AG, DE000A2AA055, Basic Resources FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. DE000A2AA048, Consumer Ferratum Capital Germany GmbH DE000A2AAR27, Financial Services Ferratum Capital Germany GmbH DE000A1X3VZ3, Financial Services Hörmann Finance GmbH DE000A2AAZG8, Industrial Joh Friedrich Behrens AG, DE000A161Y52, Industrial Karlsberg Brauerei GmbH DE000A2AATX6, Consumer UBM Development AG, DE000A18UQM6, Real Estate UBM Development AG, AT0000A185Y1, Real Estate ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2017 04:21 ET (09:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.