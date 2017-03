HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental schüttet eine Erfolgsprämie von voraussichtlich insgesamt 150 Millionen Euro an seine Mitarbeiter aus. Damit entspricht die weltweite Bonussumme derjenigen des Vorjahres. Die anspruchsberechtigten Beschäftigten allein in Deutschland erhielten im April jeweils rund 1050 Euro als Prämie für 2016, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. Im vergangenen Jahr hatte es noch 1200 Euro pro Conti-Mitarbeiter in Deutschland gegeben, allerdings stieg die Zahl der Anspruchsberechtigten. Der Gewinn des Konzerns erreichte 2016 mit rund 4,33 Milliarden Euro in etwa das Vorjahresniveau./tst/DP/stk

