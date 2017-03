Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Den Deutschen ist in der gegenwärtigen Situation laut einer Umfrage vieles wichtiger als rein wirtschaftliche Ziele. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erklärte, kamen an erster Stelle für die Wahlberechtigten in Deutschland im Januar 2017 der Erhalt der Demokratie, eine Verbesserung der Pflege und die Bekämpfung von Kriminalität.

Über die Bedeutung dieser Politikziele herrsche breiter Konsens, und die Bürger legten darauf noch mehr wert als auf wirtschaftliche Ziele wie die Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens. Die drei Ziele wurden laut den Angaben in der vom DIW und dem Umfrageinstitut Kantar Public jüngst durchgeführten repräsentativen Umfrage über die Relevanz von Politikbereichen an oberster Stelle genannt. "Arbeit schaffen" kommt demnach an vierter Stelle.

Auf einer Skala von null bis zehn bewerteten die Befragten das Pro-Kopf-Einkommen im Schnitt mit 7,4 Punkten, weitaus geringer als zum Beispiel den Erhalt von Demokratie und Freiheit (9,5 Punkte) und die Verbesserung der Qualität der Pflege älterer Menschen (9,0 Punkte).

"Dieses Ergebnis zeigt, dass Volksparteien in Deutschland im demokratischen Wettbewerb nur dann eine starke Position erreichen werden, wenn sie diese Werte und Zielsetzungen hochhalten", sagte DIW-Vorstandsmitglied Gert Wagner. "Mehrheiten bekommen nur die politischen Programme, die offensiv für den Erhalt der Demokratie einstehen, auf den zunehmenden Bedarf an Pflege in der alternden Gesellschaft Bezug nehmen und ein klares Profil in der Sicherheits- und Beschäftigungspolitik aufweisen."

