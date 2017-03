Die Allianz-Aktie steigt per heute auf ein neues 12-Monats-Hoch - auch das 5-Jahres-Hoch (169,72 Euro) rückt damit in greifbare Nähe. Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Allianz einen Verlust von im Mittel -0,05% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 9.952 Euro geschrumpft. Gleichzeitig ist das Anlage-Risiko angesichts der Verlust-Ratio*...

Den vollständigen Artikel lesen ...