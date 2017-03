Hannover - Die Stimmung in Chinas Industriesektor ist am aktuellen Rand unerwartet ausgelassen, berichten die Analysten der Nord LB. Sowohl der CFLP PMI Manufacturing als auch die Caixin Einkaufsmanagerumfrage hätten mit einem deutlichen Anstieg überrascht. Während mit Blick auf die Komponenten von einer breit aufgestellten Verbesserung gesprochen werden kann, scheinen insbesondere die kleinen und mittelgroßen Unternehmen etwas den Anschluss zu verlieren, so die Analysten der Nord LB.

Den vollständigen Artikel lesen ...