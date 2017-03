Das vollständige Zahlenwerk des Windkraftanlagenherstellers Nordex (ISIN DE000A0D6554) liegt seit heute Früh auf dem Tisch, auch die Perspektiven für 2017 wurden wie angekündigt genannt. Die Aktie legt am Morgen zeitweise über fünf Prozent zu. Ist das der Beleg, dass man wieder einsteigen kann, dass die Reaktion auf die Umsatzwarnung der Vorwoche überzogen war? Jein.

Dass dieser Crash der Aktie um in der Spitze 37 Prozent binnen drei Tagen überzogen war, ist wohl wahr. Daraus aber abzuleiten, dass es nun zwingend wieder höher gehen müsse, ist gewagt. Denn jetzt sind hier die Leerverkäufer am Werk. Und wenn die eine eher kleine Aktie erst einmal in den Fängen haben, geben sie nicht unbedingt gleich wieder auf. Nordex könnte die Wende hinbekommen, ja. Aber sie muss nicht. An den Zahlen zu 2016 und den 2017er-Perspektiven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...