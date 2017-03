Der Investitionsbedarf im Pflegesektor ist riesig, 55 Milliarden Euro sollen es bis 2030 laut einer aktuellen Studie sein. Auch Privatanleger können in den Zukunftsmarkt einsteigen. Neue Beteiligungsangebote sind in Vorbereitung.Aufgrund der demografischen Entwicklung hat die Bedeutung von Pflegeimmobilien in Deutschland stark zugenommen. Dieser Trend werde durch das Investmenttransaktionsvolumen in Pflegeimmobilien bestätigt, welches im vergangenen Jahr mit rund drei Milliarden Euro ein neues Rekordniveau erreicht habe, heißt es im aktuellen Pflegeimmobilienreport, der vom Immobilienberatungsunternehmen CBRE und immoTissCare vorgelegt wurde. Damit hätten sich Pflegeimmobilien längst als attraktive Investmentnische etabliert, so die Analysten.

