Der französische Präsidentschaftskandidat Francois Fillon hat einen Besuch bei der Agrarmesse in Paris abgesagt - eigentlich ein Pflichttermin im Wahlkampf. Sein Team kündigte für den Mittag eine Stellungnahme an.

Der Kandidat der französischen Konservativen bei der Präsidentenwahl, Francois Fillon, hat kurzfristig seinen Besuch der jährlichen Agrarmesse in Paris abgesagt. Einen Grund nannte sein Wahlkampfteam in seiner knappen Mitteilung am Mittwoch nicht. Der Besuch der internationalen Messe ist für die Kandidaten ein Pflichttermin, bei dem sie um Wählerstimmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...