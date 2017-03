Die Deutsche Börse hat die Fusion mit der LSE im Grunde abgehakt. Konzernchef Kengeter bemüht sich, dem erwarteten Scheitern nicht zu große Bedeutung beizumessen - und kümmert sich ums Tagesgeschäft.

Die Deutsche Börse stellt sich nach den jüngsten Widerständen aus London auf ein Scheitern der geplanten Fusion mit der LSE ein und betont ihre eigene Stärke. "Die offizielle Entscheidung der EU-Kommission steht natürlich noch aus", sagte Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter am Mittwoch auf dem Frankfurter Börsenparkett. "Aber die Durchführung der Transaktion ist in ihrer Wahrscheinlichkeit nicht gestiegen, das ist klar."

Die London Stock Exchange (LSE) weigert sich, die neueste Vorgabe der EU-Wettbewerbshüter zu erfüllen und ihren Mehrheitsanteil an der italienischen Anleihen-Handelsplattform MTS zu verkaufen. Darum glaubt die LSE nicht mehr an eine Zustimmung aus Brüssel: "Angesichts der bisherigen Haltung der Kommission geht die London Stock Exchange Group nicht davon aus, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird", hatte das Unternehmen in der Nacht zum Montag mitgeteilt.

Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...