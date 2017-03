München (ots) -



Serienfans aufgepasst! Ab dem 11. März brauchen Sie sich nicht mehr zu überlegen, was Sie am Samstagabend machen, denn dann gibt es Serien satt bei RTL II. Am kommenden Samstag (11. März) geht's um 20:15 Uhr los mit der Free-TV-Premiere der sechsten Staffel der Kultserie "Game Of Thrones". Um 22:20 Uhr wird's dann richtig gruselig mit der deutschen TV-Premiere von "Fear the Walking Dead". Eine kleine Vorausschau, was uns Serienjunkies da erwartet, gibt uns jetzt Oliver Heinze.



Sprecher: Staffel fünf der Kultserie "Game Of Thrones" endet mit dem dramatischen Tod von Jon Schnee. In Staffel sechs hat sein Gegenspieler Thorne das Kommando über die Nachtwache übernommen. Doch Ser Davos und eine Hand voll loyaler Anhänger wollen die feige Bluttat nicht hinnehmen.



O-Ton 1 (Game of Thrones, 0:15 Min.): "Jetzt werden wir uns revanchieren." "Wir haben nicht genügend Männer." "Wenn ihr vor hattet, den Morgen zu erleben, seid Ihr im falschen Zimmer." "Nein, wir müssen kämpfen, aber wir müssen nicht sterben, nicht wenn wir Hilfe haben." "Wer soll uns helfen?" "Ihr seid nicht die Einzigen, die Jon Schnee ihr Leben verdanken."



Sprecher: Also macht sich Edd auf den Weg, um Hilfe bei den Wildlingen zu holen. Unterdessen sind Sansa und Theon weiter auf der Flucht aus Winterfell, werden aber von einem Suchtrupp der Boltons gejagt.



O-Ton 2 (Game of Thrones, 0:14 Min.): "Wir müssen den Fluss überqueren!" "Ich kann nicht." "Das ist der einzige Weg, die Hunde abzuschütteln." "Aber es ist zu kalt. Ich kann nicht. Ich schaffe das nicht. Ich werde sterben!" "Ich habe gesehen, was seine Hunde mit Menschen anrichten. Das hier ist besser."



Sprecher: Neue Bündnisse und neue Kriege um Ehre und Gerechtigkeit in der sechsten Staffel von "Game Of Thrones". Weiter geht's am Seriensamstag mit der Free-TV-Premiere von "Fear the Walking Dead". Im Spin-Off der Zombie-Hitserie "The Walking Dead" geht es um die Patchwork-Familie der beiden Lehrer Madison und Travis. Ihr drogensüchtiger Sohn Nick hat etwas Furchtbares gesehen.



O-Ton 3 (Fear the Walking Dead, 0:16 Min.): "Alle außer Glo waren tot. Und überall war Blut. Ihr ganzer Mund war voller Blut. Und dann dreht sie sich um zu mir." "Was tat sie dann?" "Sie, sie hat gefressen."



Sprecher: Nick weiß nicht, ob das, was er gesehen hat, Realität oder sein Drogenrausch war. Doch plötzlich taucht ein Video von einem Unfall auf. Das vermeintlich schwer verletzte Unfallopfer geht auf die Polizei los.



O-Ton 4 (Fear the Walking Dead, 0:22 Min.): "Der ist nicht tot. Er ist durch den Unfall traumatisiert oder er hat irgendwas genommen." "Unglaublich, wie die auf den Typen einschlagen." "Es gibt Gerüchte über Giftstoffe in der Luft, verseuchtes Wasser, Viren." "Deshalb bleiben alle Zuhause." "Wie oft sie auf ihn abfeuern. Und er kommt trotzdem immer näher."



Abmoderationsvorschlag:



Der Seriensamstag bei RTL II: Ab dem 11. März um 20:15 Uhr mit der Free-TV-Premiere von Staffel sechs der Kultserie "Game Of Thrones". Danach geht's gruselig weiter mit Staffel eins von "Fear the Walking Dead", die zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zu sehen ist.



