DGAP-Media / 2017-03-01 / 10:37 *Tecuro AG stellt Innovation zur Prävention von Harnwegsinfektionen vor* - Start-up-Unternehmen aus der Schweiz gelingt Durchbruch in der Frauengesundheit - Innovation wirkt dem Problem steigender Antibiotikaresistenzen entgegen und verspricht vielfältige Anwendungsbereiche - Suche nach strategischem Partner beginnt Frankfurt am Main, 01. März 2017: Die Tecuro AG, ein Start-up-Unternehmen aus der Schweiz, hat seine hochinnovative Wirktechnologie zur Prävention von Harnwegsinfektionen im Rahmen eines Mediengesprächs in Frankfurt vorgestellt. Die Technologie wirkt anti-mikrobiell und ist dabei besonders gut hautverträglich, wodurch sich Anwendungsfelder insbesondere für Frauen im urologischen Bereich ergeben. Dort kann dem Problem wiederkehrender Harnwegsinfektionen nun erstmals mit einer äußerlichen Anwendung effektiv und ohne bekannte Nebenwirkungen vorgebeugt werden, was eine echte Innovation darstellt. Darüber hinaus bietet die Technologie das Potenzial für zahlreiche weitere Anwendungsfelder. Jean-Jaques Becciolini, CEO und Gründer der Tecuro AG sagt dazu: "Als erstes Produkt unserer technologischen Plattform haben wir ein Pad entwickelt, das Frauen effektiv vor Harnwegsinfekten und den damit einhergehenden Schmerzen und Unannehmlichkeiten schützt. Das Produkt steht kurz vor der Marktreife und die erste Resonanz in den Zielmärkten ist sehr positiv." Aufgrund der neuartigen Technologie, die durch Patente gesichert ist, wird eine Infektion vermieden, wodurch die Einnahme von Antibiotika reduziert und damit dem Problem steigender Antibiotikaresistenzen begegnet wird. Tecuro beginnt nun mit der Suche nach einem strategischen Partner aus der Industrie, der das Potenzial der Technologie in vollem Umfang heben, verwerten und weiter ausbauen kann. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: *Jasmin Dentz* GFD - Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH Fellnerstraße 7-9 60322 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 97 12 47 31 E-Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de Internet: http://tecuro.ch [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Tecuro AG Schlagwort(e): Forschung/Technologie 2017-03-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 549229 2017-03-01 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b56c680cb9f1908069d1233d61429342&application_id=549229&site_id=vwd&application_name=news

