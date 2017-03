Frankfurt - Anleihen, Festgelder und Sparbücher bringen heute kaum mehr Zinsen, so die Experten vom BVI.Selbst Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit würden nur noch rund 0,3 Prozent Zinsen pro Jahr abwerfen. Wer der Zinsflaute entgehen wolle, müsse daher renditestärkere Anlagen in Betracht ziehen. So würden die DAX-Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von durchschnittlich rund 2,5 Prozent erwirtschaften, die MDAX-Unternehmen würden sogar über 3 Prozent schaffen. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der Fondsgesellschaften hin.

