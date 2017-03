Hamburg (ots) - Vom Dauer-Kandidaten zum Jury-Mitglied? Für Menderes Bagci (32) durchaus vorstellbar. Er würde gerne Shirin David (21) ersetzen. In InTouch (EVT 02.03.) gibt sich der Dschungelkönig selbstbewusst.



Auch 2017 wird Menderes wieder vor die Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" treten: "Es ist für mich wie eine Tradition. Ich muss einfach teilnehmen." Doch noch lieber wäre er hinter dem Jury-Pult als davor: "Das wäre doch wirklich unterhaltsam. Stellt euch mal vor: ich neben Dieter. Das wäre doch pure Unterhaltung. Mit H.P. Baxxter und Michelle habe ich mich auch letztes Jahr gut verstanden."



Das würde bedeuten, dass Neuzugang Shirin David für ihn Platz machen müsste. "Ich denke, dass meine Routine der Jury guttun würde. Ich könnte den Kandidaten gute Tipps geben, bin ja schon seit 2002 dabei - da war Shirin gerade mal sechs Jahre alt", sagt Menderes selbstbewusst.



Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr eine Chance für Menderes. "Klar, würde ich Shirins Platz direkt nehmen", betont er.



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von InTouch (Nr. 10/2017, EVT 02.03.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle InTouch zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion InTouch, Tim Affeld, Telefon: 040/3019-17 61.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, InTouch newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59675 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59675.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup