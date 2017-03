FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nutzung des Hörfunks in Deutschland bleibt auf hohem Niveau. Von Montag bis Freitag hört jeder Bürger (ab zehn Jahren) im Schnitt 189 Minuten Radio. Dies geht aus den am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Eckdaten der neuen Media-Analyse (MA) hervor. Bei der letzten Erhebung im Juli vergangenen Jahres waren es 190 Minuten gewesen.

Allerdings ist die Gesamtzahl der werktäglichen Radio-Hörer leicht auf 56,627 Millionen zurückgegangen. Bei der vorangegangenen MA waren es 370 000 Hörer mehr. Der Hörfunk erreicht damit 78,1 Prozent (Juli 2016: 78,7 Prozent) der deutschsprachigen Bevölkerung.

Medien- und Werbewirtschaft ermitteln zweimal im Jahr die Reichweiten der Sender - auf UKW, DAB+ und im Internet. Die MA 2017/I basiert auf fast 70 000 Interviews. Die detaillierten Hörerzahlen für öffentlich-rechtliche und private Wellen werden am 8. März veröffentlicht./tom/DP/stk

