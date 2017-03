Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Saarbrücken, 1. März 2017 (pta018/01.03.2017/10:55) - *SafBon, Shanghai hat

heute in einer feierlichen Zeremonie die neue Fertigungshalle für die Produktion

der keramischen Flachmembranen für ItN in Nantong / China übernommen.

*Der Einbau der Fertigungsmaschinen wird ab sofort erfolgen.

*In der ersten Phase wird ab August 2017 bereits mit einer Kapazität von 60.000m

^ 2 p.a. gefertigt werden können und in Phase zwei dann mit 140.000m ^ 2 mit

Beginn 2018.

*SafBon wird innerhalb der nächsten 12 Monate insgesamt 60 Millionen Euro in die

neue Fertigung investieren.



Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) stellt zusammen mit ihrem neuen

Großaktionär SafBon Shanghai sicher, dass das zukünftige Wachstum des

Unternehmens auch mit den entsprechenden Kapazitäten in der Fertigung hinterlegt

wird. Gestern ist in Nantong City (ca. 2 Fahrstunden von Shanghai entfernt) das

neue Fabrikgebäude in einer feierlichen Zeremonie übernommen worden und steht

nunmehr für die Ausstattung mit den bereits zur Lieferung anstehenden

Fertigungsanlagen bereit.



Diese neue Fertigungsanlage wird in einer engen Kooperation von SafBon- und

ItN-Ingenieuren entwickelt und aufgebaut und basiert auf den neuesten

Erkenntnissen der technischen Keramik. Mit der Fertigungskapazität der zweiten

Ausbaustufe kann ItN allein mit den Membranen einen Umsatz von mehr als 30

Millionen Euro im Jahr erzielen. Diese hohe Kapazität wird benötigt, um die

bereits angelaufenen Projekte rechtzeitig mit den keramischen Flachmembranen der

ItN beliefern zu können.



SafBon / Shanghai investiert innerhalb der nächsten 12 Monate ca. 60 Millionen

Euro in die neue Fertigung, die als eigene Tochtergesellschaft der SafBon

Waterservices / Shanghai unter dem Namen

"Jiangsu ItN Membrane Technology Co. Ltd". firmieren wird.



Die in Nantong gefertigten Membranen werden deutschen Qualitätsstandards

entsprechen. Aufgrund der hohen Kapazität und den Kostenvorteilen des

Fertigungsstandortes wird ItN seine Wettbewerbsfähigkeit weiter steigern können.



Aussender: ItN Nanovation AG

Adresse: Untertürkheimer Straße 25, 66117 Saarbrücken

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Lutz Bungeroth

Tel.: +49 681 5001-460

E-Mail: ir@itn-nanovation.com

Website: www.itn-nanovation.com



ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



