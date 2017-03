Meggen (ots) - Zu Beginn dieser Woche wurde die MDM Group AG im Rahmen eines äußerst detaillierten und aufwändigen Ratingverfahrens von der spezialisierten Wirtschaftsauskunftei SCOREDEX bewertet. Hierbei wurden relevante Unternehmenskennzahlen ausgewertet, verschiedenste Auskunfteien hinzugezogen, umfangreiche Recherchen betrieben sowie diverse Datenprozesse durchlaufen.



In der Scoredex-Prüfung erzielte die MDM Group AG aus der Schweiz bei den folgenden Merkmalen gute Ergebnisse: Finanzielle Situation des Unternehmens, Referenzen, Ausbildung und Juristische Merkmale. Exzellente Ergebnisse erreichte das Unternehmen in den Bereichen Risikoprävention, Soziales Umfeld, Finanzielle Situation des Entscheiders, Bonität Unternehmen, Bonität Entscheider und Medienresonanz.



Ö. Utanc, von MDM Group sieht die Unternehmensstrategie bestätigt: "Unser Engagement immer besser zu werden, für unsere Investoren und Geschäftspartner wurde belohnt. In das Rating sind zahlreiche unterschiedliche Faktoren eingeflossen - es ist sehr anspruchsvoll", kommentiert sie die Auszeichnung.



MDM Group AG Börsengang 2017?



Die MDM Group AG hat eine langfristige Investition in Höhe von 23 Mio. Euro für ein Immobilienprojekt in Bodrum bereitgestellt. Der Verkauf der Villen in Bodrum startete erst im Februar und zahlreiche Investoren schlugen bereits zu. Bodrum gilt als das St. Tropez der Türkei, ein traumhafter Ort für Urlaub an der türkischen Westküste. Immobilien sind eine Säule des Unternehmens, eine andere ist der Handel mit Waren, insbesondere Textilien. Durch eine hohe Verkaufsfrequenz können kontinuierlich hohe Gewinne erzielt werden. Die MDM Group AG ist seit Beginn eine erfolgreiche Investmentgesellschaft mit lukrativen Renditen für Investoren.



Der geplante Börsengang der MDM GROUP AG soll im Jahr 2017, statt zum Ende, bereits in der Mitte des Jahres stattfinden. Durch den Börsengang möchte das Unternehmen frisches Kapital generieren, um so mehr Geld in den Warenhandel zu investieren. Auch Privatanleger sollen so die Möglichkeit bekommen, unkompliziert vom erfolgreichen Geschäftsmodell des Unternehmens zu profitieren.



Zum Angebot der MDM Group gelangen Sie über die Homepage: www.mdmgroup.de/investieren



OTS: MDM Group AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125475 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125475.rss2



Pressekontakt: MDM GROUP AG Rütliweg 3 Özlem Utanc 6045 Meggen Schweiz info@mdmgroup.ch