Kirchentellinsfurt - Porsche: Landgericht Stuttgart erlässt wegweisenden Vorlagebeschluss zwecks Einleitung eines Musterverfahrens gegen die Porsche Automobil Holding SE nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz - Aktiennews Das Landgericht (LG) Stuttgart hat am gestrigen Abend den Beteiligten der Stuttgarter Verfahren gegen die Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) und gegen die Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) per E-Mail einen Vorlagebeschluss nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) gegen die PSE übersandt und mitgeteilt, dass es diesen "auf der Internetplattform des Bundesanzeigers hochgeladen" hat, so die TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in einer aktuellen Pressemitteilung.

