Die neue Tochter Acciona Windpower hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn des Windturbinenbauers Nordex angekurbelt. Allerdings zwingen Projektverschiebungen und wachsender Preisdruck Firmenchef Lars Bondo Krogsgaard zum Handeln. Er kündigte am Mittwoch an, auch an der Kostenschraube zu drehen. "Ein Stellenabbau ist möglich", sagte er am...

Den vollständigen Artikel lesen ...