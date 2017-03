Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007476 -



Wechsel in der Leitung des Zentralsekretariats in Zürich Der

Zentralvorstand der Winterhilfe Schweiz hat Frau Monika Stampfli

einstimmig als neue Zentralsekretärin/Geschäftsführerin gewählt.



Monika Stampfli tritt per 1. März 2017 die Nachfolge von Daniel

Frei an, der die Organisation bereits am 31. August 2016 verlassen

hat. Monika Stampfli (Jahrgang 1966) stammt aus Evilard BE. Die neue

Zentralsekretärin ist Betriebsökonomin FH und verfügt über eine

Masterausbildung in Wirtschaftspsychologie. Sie hatte bisher diverse

Führungsfunktionen sowohl in der Wirtschaft wie auch in

Non-Profit-Organisationen inne.



Die Winterhilfe ist ein ZEWO-zertifiziertes Hilfswerk und wurde

1936 mit dem Zweck gegründet, Armutsbetroffene in der Schweiz in

Notsituationen zu unterstützen. Die Winterhilfe Schweiz ist die

Dachorganisation der regionalen Winterhilfe und wird von alt

Bundesrat Samuel Schmid präsidiert.



Originaltext: Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007476

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007476.rss2



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

info@winterhilfe.ch, Telefon 044 269 40 50