Fasten für Gott oder Gesundheit: Nicht nur für religiöse Menschen beginnen am heutigen Aschermittwoch magere Zeiten. Was das Fasten bringt, welche Formen es gibt und worauf Sie dabei achten sollten.

Am Aschermittwoch sind die fetten Zeiten für viele Menschen in Deutschland erst einmal vorbei. Bis Ostern heißt es fasten, was allerdings mehr oder weniger streng ausgelegt wird. Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage für die Krankenkasse DAK ist zumindest mehr als die Hälfte der Deutschen (55 Prozent) vom Fasten überzeugt. 15 Prozent halten einen Verzicht auf bestimmte Genussmittel und Gewohnheiten aus gesundheitlicher Sicht sogar für "sehr sinnvoll", 40 Prozent immerhin noch für "sinnvoll". Das Fasten hat eine lange Tradition. Schon Hippokrates sagte: "Heile ein kleines Weh eher durch Fasten als durch Arznei." Alle Weltreligionen kennen das Fasten. Aus medizinischen Gründen spricht auch grundsätzlich nichts dagegen, sich 40 Tage lang am Riemen zu reißen. Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik, sagt: "Während ich von Diäten in aller Regel abrate, wirken sich bestimmte Formen des Fastens nachweisbar positiv auf den Körper aus."

Welche Fastenformen es gibt

Es gibt zum einen die Nulldiät beziehungsweise das klassische Heilfasten. Hierbei wird über einen längeren Zeitraum komplett auf feste Nahrung verzichtet. Wer sich für diese radikale Variante entscheidet, muss allerdings einiges beachten, um dem Körper nicht zu schaden: Wer nichts isst, muss sehr viel trinken: 2,5 bis 3 Liter Flüssigkeit pro Tag sollten es sein. Außerdem braucht der Körper auch in der Fastenzeit Proteine, Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe. Also bitte nicht nur Wasser trinken, sondern auch Tees, Fruchtsäfte und Gemüsebrühe. Ernährungsexperten raten außerdem zu 30 Gramm Honig am Tag - zum Beispiel im Tee. Fastenexperten empfehlen Heilfastenkuren zwischen zwei und maximal acht Wochen, länger als 60 Tage darf eine derartige Kur aber nicht andauern. Während dieser Zeit sollte die Belastung durch Arbeit, Sport und andere Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...