Im Wahljahr gibt es beim politischen Aschermittwoch keine Aufwärmphase. In Passau knöpft sich die CSU den SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz vor. Doch der kann nur wenige Kilometer entfernt kontern.

Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) starten das traditionelle Fernduell der Parteien nach Karneval. Im Wahljahr wird mit heftigen Attacken gerechnet - auch ohne Rücksicht auf die Partnerschaft in der Großen Koalition.

+++ CSU-Politiker Weber wirft Schulz Verrat an Jugend Europas vor +++

- CSU-Vizechef Manfred Weber hat den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz beim politischen Aschermittwoch in Passau wegen dessen Positionen in der Zuwanderungspolitik attackiert. "Wenn man sieht, dass in Europa Millionen junger Menschen, junge Europäer keine Arbeit haben, keinen Arbeitsplatz finden, dann ist die Öffnung der Grenzen für andere, für Zuwanderung ein Verrat an der Jugend Europas", sagte Weber in Passau.

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament bezog sich damit auf Forderungen Schulz' nach einem europäischen Zuwanderungsrecht. Weber warf Schulz außerdem vor, er stehe für mehr Schulden und deren Vergemeinschaftung durch europäische Staatsanleihen. "Er steht für eine alte, für eine linke, rückwärtsgewandte Politik", sagte der CSU-Europapolitiker.

