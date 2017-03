Paris - Hinweise für schon bald steigende US-Zinsen haben die europäischen Aktienkurse am Mittwoch beflügelt. Dagegen bot Donald Trumps erste Rede vor dem US-Kongress den Zuhörern wenig Neues zu seinen Steuer- und Investitionsplänen. Gleichwohl hoffen die Anleger weiter auf positive Impulse durch die Politik des neuen amerikanischen Präsidenten. Für gute Stimmung sorgten auch die freundlich aufgenommenen Geschäftsberichte einiger Unternehmen.

Am späten Vormittag zog der EuroStoxx 50 um 1,41 Prozent auf 3366,41 Punkte an. Damit schob sich der Eurozonen-Leitindex wieder auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 - am Dienstag hatte er den Börsenmonat Februar mit einem satten Plus von fast 3 Prozent beendet. Für den französischen CAC-40-Index ging es zur Wochenmitte um 1,30 Prozent auf 4921,57 Punkte hoch und der Londoner FTSE 100 gewann 0,69 Prozent auf 7313,70 Zähler.

William Dudley, der einflussreiche Präsident der regionalen Notenbank von New York, sagte in einer Rede vor Trumps Kongress-Auftritt, dass eine Zinserhöhung ...

