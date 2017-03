Köln (ots) - Im Februar kamen die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland zusammen auf einen Marktanteil von 28,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Die Free-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, RTL NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplus sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living behaupteten damit klar die Führungsposition unter den privaten Fernsehanbietern und platzierten sich vor den Sendern von ProSiebenSat.1 (24,3 %).



RTL erreichte bei den 14- bis 59-Jährigen einen Monatsmarktanteil von 11,0 Prozent und lag vor Sat.1 (8,8 %), dem ZDF (8,5 %), der ARD (7,9 %), ProSieben (7,2 %) VOX (7,1 %), Kabel eins (4,6 %) und RTL II (4,5 %). RTL NITRO kam auf 2,0 Prozent. SUPER RTL erzielte einen Marktanteil von 1,7 Prozent in der Zielgruppe. n-tv erreichte 1,0 Prozent Marktanteil. RTLplus kam auf 0,9 Prozent.



Bei den Zuschauern ab 3 Jahren erreichte RTL 8,8 Prozent und lag damit hinter dem ZDF (13,3 %) und der ARD (11,8 %). Auf den weiteren Plätzen folgten Sat.1 (7,1 %), VOX (5,3 %) und ProSieben (4,5 %). RTL II erreichte beim Gesamtpublikum 3,1 Prozent Marktanteil, SUPER RTL 1,7 Prozent, RTL NITRO 1,5 Prozent, n-tv 1,1 Prozent und RTLplus 0,9 Prozent.



Gleich drei Sender der Unternehmensgruppe konnten sich im Februar über Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis 2017 freuen: Zwei Fernsehpreise gewann VOX für "Club der roten Bänder" und "Kitchen Impossible". Ebenfalls zwei Preise gingen an RTL für "Winnetou". Eine Auszeichnung erhielt RTL NITRO für die Moderation von Nils Bomhoff beim "NITRO Autoquartett".



Grund zur Freude gab es zudem bei IP Deutschland. Die Vermarktungsgesellschaft der Mediengruppe RTL gewann zusammen mit G+J e|MS und L'Equipe L'Oréal für die Bertelsmann-übergreifende Consumer-Recommendation-Kampagne für L'Oréal Paris den Deutschen Mediapreis. Das Zusammenspiel überzeugte die Jury und schaffte es so auf den ersten Platz in der Kategorie "Media-Strategie" des Jahres 2017.



Erfolgsversprechend ist auch die Beteiligung der Mediengruppe RTL am Digitaldaten-Vermarkter Q division. Das Unternehmen vermarktet digitale Daten von Online-Shops, Vergleichsportalen und Special Interest-Sites, die anonym und datenschutzkonform erhoben werden. Q division bietet damit der werbetreibenden Wirtschaft die Möglichkeit, die Daten als Targetingfilter für Display- und Onlinevideo-Kampagnen einzusetzen. Mit dem Modell, Kaufabsichten frühzeitig auf eCommerce-relevanten Seiten zu erkennen und für werbliche Ansprachen bereitzustellen, ist Q division ein Innovationstreiber im Wachstumsmarkt des Programmatic Advertising.



Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:



Bei RTL verfolgten 5,13 Millionen Quizfans (MA 3+: 15 %) eine neue Ausgabe von "Wer wird Millionär?" am 6. Februar mit Günther Jauch. Der Marktanteil der 14- bis 59-Jährigen lag bei 12,1 Prozent. Die Real-Life-Doku "Vermisst" schalteten am 19. Februar im Schnitt 4,82 Millionen Zuschauer (MA 3+: 14,9 %) und 14,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ein. 4,52 Millionen Zuschauer informierten sich am 5. Februar bei "RTL aktuell" (MA 3+: 15,9 %). Der Marktanteil der RTL-Hauptnachrichten erreichte 16,2 Prozent (14-59). Die Nachrichtensendung mit Anchorman Peter Kloeppel wird zudem mit der Goldenen Kamera geehrt, wie am 27. Februar bekanntgegeben wurde. Im Urteil der Jury heißt es u.a.: "Ausgezeichnet werden Redaktionen und Gesichter, die uns seit langer Zeit auch in stürmischen Zeiten mit großer Gelassenheit, hoher analytischer Kraft und nie nachlassender Verlässlichkeit informieren." Neben "RTL aktuell" werden auch die "Tagesthemen" mit Caren Miosga und das "heute-journal" mit Marietta Slomka gewürdigt. Gute Nachrichten gibt es auch von der RTL-Erfolgsserie "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn und Jessica Ginkel. Die beim jungen Publikum erfolgreichste deutsche wöchentlich ausgestrahlte Serie geht mit zwölf neuen Folgen in Fortsetzung. Am 2. Februar waren 3,23 Millionen Fans (MA 3+: 9,9 %) und 14,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen dabei.



VOX beschloss den Februar in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer mit einem durchschnittlichen Monatsmarktanteil von 7,1 Prozent. Der Sender konnte unter anderem mit Staffel zwei der Sportler-Doku "Ewige Helden" punkten: Mit einem Marktanteil von 7,5 Prozent sicherte sich die Auftaktfolge einen neuen Bestwert in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.



Doch nicht nur in der Primetime verzeichnete der Kölner Sender starke Quoten: Tierpsychologe Martin Rütter nahm in der Access-Primetime prominente Vier- und Zweibeiner an die Leine und begeisterte schon zum Start der neuen Folgen "Der V.I.P. Hundeprofi" 9,9 Prozent der 14- bis 59-jährigen Zuschauer. "Die Beet-Brüder" erreichte am Vorabend mit bis zu 9,4 Prozent Marktanteil (14-59) sogar einen neuen Bestwert seit Sendestart.



In der VOX-Daytime reihte sich zwischen 16 und 19 Uhr Rekord an Rekord: "4 Hochzeiten und eine Traumreise" holte um 16 Uhr mit bis zu 11,7 Prozent Marktanteil einen neuen Allzeit-Bestwert. "Zwischen Tüll und Tränen" lief mit bis zu 11,4 Prozent Marktanteil auf dem Sendeplatz um 17 Uhr so erfolgreich wie nie zuvor und konnte mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 10,5 Prozent (Kalenderwoche 8) zum dritten Mal in Folge einen Wochen-Bestwert aufstellen. Und auch "Hautnah: Die Tierklinik" verzeichnete um 18 Uhr mit bis zu 8,5 Prozent Marktanteil einen neuen Höchstwert seit Sendestart (14-59).



n-tv überzeugte einmal mehr mit seiner umfangreichen Nachrichten- und Wirtschaftsberichterstattung am Vormittag. Von Montag bis Freitag zwischen 6 und 12 Uhr erzielte der Nachrichtensender einen Marktanteil von 2,1 Prozent und platzierte sich damit deutlich vor den Informationssendern N24, Phoenix und ZDFinfo. Unter anderem mit seiner Berichterstattung über den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump stieß n-tv auf großes Interesse bei den Zuschauern. So kamen die Nachrichten im Februar auf Marktanteile von bis zu 7,0 Prozent (MA 14-59: bis zu 7,9 %). Die Telebörse erreichte Marktanteile von bis zu 4,5 Prozent (MA 14-59: bis zu 4,7 %).



RTL NITRO konnte nach dem erfreulichen Januar die Quoten bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern noch einmal steigern. Im Februar erreichte der Sender einen Monatsmarktanteil von 2,0 Prozent Marktanteil. In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer lag der Marktanteil wie im Vormonat bei 2,3 Prozent.



Mit "Takeshi's Castle" holte der Männersender die wohl verrückteste Action-Gameshow mit Erfolg zurück auf die Fernsehbildschirme. Mit bis zu 6,1 Prozent bei den Männern (14-59) und bis zu 5,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern sind die ersten beiden Folgen am Samstag, 25. Februar ab 13.45 Uhr stark gestartet.



Im Februar lag RTL NITRO bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern einmal mehr vor allen anderen privaten Free-TV-Sendern der dritten und vierten Generation. Bei den 14- bis 59-jährigen Männern platzierte sich der Sender mit 2,3 Prozent vor DMAX (2,1 %) und lag gleichauf mit N24 (2,3 %).



RTLplus, der jüngste Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, erreichte im Februar sehr gute 0,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ebenso wie bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Frauen lag der Monatsschnitt bei 1,0 Prozent.



SUPER RTL erzielte im Februar einen durchschnittlichen Marktanteil von 20,5 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Der gebührenfinanzierte KiKa erreichte 21,8 Prozent, Nickelodeon lag bei 7,6 Prozent und der Disney Channel kam auf 9,4 Prozent.



Einen überzeugenden Einstand feierten die neuen Folgen der Toggolino-Serie "PAW Patrol", die auf Marktanteile von bis zu 53,2 Prozent in der Kinderzielgruppe kam. Ebenfalls sehr gut lief es mit bis zu 41,1 Prozent für die neuen Episoden von "Noddy, der kleine Detektiv". In der Primetime holte SUPER RTL mit der True-Crime-Serie "Snapped - Wenn Frauen töten" (4,2 %) sehr gute Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen.



RTL II begeisterte am Freitagabend mit hochwertigen Spielfilm-Highlights. Der Thriller-Doppelpack "Safe - Todsicher" und "Olympus Has Fallen" erreichte 10,1 und 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Mit den Grusel-Komödien "Ghostbusters - Die Geisterjäger" (9,0 %), "Ghostbusters 2" (9,2 %) und "Die Geistervilla" (11,4 %) gelang gleich ein dreifacher Erfolg (14-49). Und auch die Action-Comedy "21 Jump Street" konnte mit 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen punkten. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Primetime erzielte RTL II in dieser Zielgruppe den besten Wert seit April 2014.



Erfreulich verlief auch der Dienstagabend für RTL II. Neue Folgen der Doku-Soap "Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben" erreichten bis zu 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Das neue Format "All Inklusive - Mit Kind und Kegel zur neuen Liebe" holte in dieser Zielgruppe bis zu 6,1 Prozent Marktanteil.



In der werktäglichen Daytime erreicht RTL II regelmäßig gute Werte. "Hilf mir... Jung, pleite, verzweifelt" holte bis zu 8,5 Prozent Marktanteil (14-49) und 17,9 Prozent in der jungen Zielgruppe (14-29). Ebenfalls gut liefen "Die Straßencops Süd - Jugend im Revier" mit bis zu 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen (14-29: 10,2 %) und "Die Wache Hamburg" mit bis zu 6,8 Prozent bzw. 12,1 Prozent Marktanteil (14-29). Die Vorabend-Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" erreichten im Februar bis zu 9,5 bzw. 9,4 Prozent Marktanteil (14-49). Bei den jungen Zuschauern (14-29) wurden hier Werte von 22,8 bzw. 17,4 Prozent Marktanteil erreicht. Um 20 Uhr erzielten die "RTL II NEWS" bis zu 7,5 Prozent Marktanteil (14-49) und 17,6 Prozent in der jungen Zielgruppe. Weiterhin über 30 Millionen Facebook Fans für die Mediengruppe RTL Bei Facebook setzt sich der positive Trend vom Januar für die Fan-Sites der Mediengruppe RTL Deutschland auch im Februar fort. Insgesamt verfügt die Mediengruppe RTL mittlerweile über rund 30,3 Millionen Fans für die Sites der Sender, Formate und Digital-Angebote. Den Bestwert bei den Brutto-Kontakten erzielte wie bereits im Januar die Fansite zum RTL-Magazin "Punkt 12" mit rund 164 Millionen, dicht gefolgt von der Nachrichten-Site zu "RTL Aktuell" mit 162 Millionen, wobei "RTL Aktuell" erstmals die Marke von 1 Million Fans übertraf und damit die einzige TV-Nachrichten-Marke neben der "Tagesschau" mit über 1 Million Fans ist. Auf dem dritten Platz erreichte n-tv rund 74 Millionen Kontakte. Keine Veränderung gab es bei den Top 3 nach Anzahl der Fans: Es führen weiterhin die beiden täglichen RTL II Serien "Berlin - Tag & Nacht" (3 Mio.) und "Köln 50667" (1,63 Mio.), dicht gefolgt von der täglichen RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (1,59 Mio.).



(Stand 26.02.2017; Quelle: Fanpagekarma)



OTS: Mediengruppe RTL Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72183.rss2



Pressekontakt: Nils Heinichen Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland Telefon: +49 221 45 67 43 05 nils.heinichen@mediengruppe-rtl.de