Vorführung der Fusion von Licht und Werkstoffen auf der EuroShop 2017

Cooledge Lighting Inc. führt die Aussagekraft leuchtender Flächen im Einzelhandelsumfeld nächste Woche auf der EuroShop-Messe vor und zeigt damit, wie die Beleuchtung auf bahnbrechende Weise in die Ladengestaltung eingebunden werden kann. Die leuchtenden Wände, Decken und Displays beruhen auf der unternehmenseigenen Technologie des Unternehmens und bieten Einzelhändlern eine völlig neue Art und Weise, die Innengestaltung ihres Ladens präzise auf die Marke abzustimmen, das Kundenengagement zu steigern und die Räumlichkeiten besser zu nutzen.

"Die Beleuchtungsmöglichkeiten haben sich im Laufe vieler Jahrzehnte in unzählige Richtungen entwickelt, aber jetzt gehen wir über eigentliche Leuchten hinaus -- und nutzen die Flexibilität von LEDs dazu, die Technologie direkt in das bauliche Umfeld zu integrieren", erklärte William J. Sims, Amtierender CEO von Cooledge. "Wenn wir die gesamte Decke oder die Wände in allgemeine Leuchtquellen verwandeln, erhält das Licht wesentlich mehr Einfluss auf die gesamte Umgebung etwa zur Schaffung der gewünschten Stimmung, zur Nachahmung von Sonnenlicht oder zur Ergänzung sich stets wandelnder Auslagen und Dekors mit abstimmbarer Farbtemperatur. Im Einzelhandelsumfeld ergibt sich damit der Unterschied zwischen einer Nutzbeleuchtung und einer immersiven Illuminierung, die die Gesamtatmosphäre bestimmt."

Cooledge SURFACES bietet unverkennbare Vorteile für Einzelhändler, wie etwa:

Schaffung einer stark anpassbaren Umgebung durch Zusammenlegung von Licht und Werkstoffen in Decken, Wänden und Auslagen, einschließlich gebogener und komplexer architektonischer Elemente

mehr Platz für das Warenangebot, da herkömmliche Leuchten keinen Platz mehr beanspruchen

Oberflächen mit niedrigem Profil für Auslagenwände und großflächige gedruckte Grafiken, so dass die Ladenfläche maximal genutzt werden kann

anpassbare Farbtemperatur für bestmögliche Darstellung unterschiedlicher Warenauslagen

Nachahmung von natürlichem Licht ohne Blendung oder Schatten

Cooledge SURFACES beruhen auf den marktführenden TILE und LINE-Produkten des Unternehmens. Dabei handelt es sich um superdünne LED-Blätter, die sich an gerundete architektonische Elemente anpassen und mit sehr schmalen Absenkungen einbauen lassen bereits ab 5 cm (2 ") vom Diffusionswerkstoff. Die unternehmenseigenen LED-Systeme können geschnitten, geformt und mit diversen anderen Materialien kombiniert werden, beispielsweise mit Stoffen und Acryl bis hin zu Harzen und durchscheinendem Stein. Cooledge verfügt über eine in Tausenden von Installationen gewonnene Erfahrung und bringt ein einzigartiges Verständnis mit, wie diese Materialien beleuchtet werden können, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Dazu gehören umfassende Kenntnisse über Materialdiffusion, Lichtübertragung und Farbwiedergabe, je nach Oberfläche und Anwendung.

Das Einzelhandelsangebot des Unternehmens wird auf der EuroShop in Düsseldorf vom 5. bis 9. März und auf der Globalshop in Las Vegas vom 28. bis 30. März ausgestellt.

Über Cooledge Lighting

Cooledge ist der weltweit führende Anbieter von beleuchteten Flächen. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio an unternehmenseigenen Beleuchtungstechnologien, die sich nahtlos in alle Formen und Größen der Raumgestaltung einfügen lassen, so dass großflächige architektonische Elemente statt Lichtpunkte als Beleuchtung dienen. Die Produkte des Unternehmens kommen im Einzelhandel, in Büros, Hoteleinrichtungen und themenbezogenen Veranstaltungsorten zum Einsatz und können entweder sofort oder nachträglich eingebaut werden. Cooledge wird von einem umfangreichen Netz von Vertriebsvertretungen und Partnerunternehmen in ganz Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cooledgelighting.com oder folgen Sie uns auf Twitter @CooledgeLtg.

Contacts:

Cooledge Lighting

Anne Lam, 604-273-2665 x214

Anne.lam@cooledgelighting.com

oder

Felicia Krupps, 617-418-9434

Felicia.Krupps@cooledgelighting.com