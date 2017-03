Europas größter Online-Modehändler Zalando wagt sich mit dem Kauf der Sportkette Kickz in die deutschen Innenstädte vor. Die Übernahme des auf Basketball spezialisierten Einzelhändlers solle den Sport- und Lifestyle-Bereich stärken, sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter am Mittwoch in Berlin. Kickz zählt 15 Ladengeschäfte in Berlin, Hamburg,...

Den vollständigen Artikel lesen ...