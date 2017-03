Das legendäre New Yorker Luxushotel Waldorf Astoria schließt für einen grundlegenden Umbau. Viele Hotelzimmer werden in Wohnungen umgewandelt. Mehr als tausend Kellner, Türsteher und Zimmermädchen verlieren ihren Job.

19 Jahre hat Lydia Koufie als Zimmermädchen im Waldorf Astoria gearbeitet. In dem legendären Luxushotel in New York hat sie sich um die "Ambassador Suites", prunkvolle und weiträumige Zimmer, die vor allem von Berühmtheiten und Reichen gemietet worden sind, gekümmert. "Wir werden die Präsidenten vermissen, die immer gekommen sind", sagt Koufie.

Ab März hat die Amerikanerin keinen Job mehr. Das Fünf-Sterne-Haus wird jetzt geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...