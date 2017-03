Frankfurt am Main (ots) - Es grünt so grün und das schon kurz vor Frühlingsanfang. Am 17. März heißt es wieder vielerorts: Ein Hoch auf St. Patrick. Mit Paraden, Festivals, Live-Musik in den Irish Pubs und einem frischgezapften Guinness lassen Iren und Irland-Fans in ganz Deutschland den Nationalheiligen hochleben. Dabei erstrahlen wieder viele Gebäude in leuchtendem Grün. In München zeigt sich zum Beispiel das legendäre Hofbräuhaus sowie die Allianz Arena in der irischen Nationalfarbe, während in Würzburg die Neumünsterkirche und das Rathaus grün angestrahlt werden. Die Party-Hochburgen sind vor allem München und Dresden.



Paraden an Land und auf dem Wasser



In München fällt der Startschuss für die Feierlichkeiten schon am Wochenende vor dem St. Patrick's Day. Am Samstag, den 11. März, ist Guinness zu Gast im legendären Hofbräuhaus München. Unter dem Motto "Let's get together" feiern die zwei Traditionsmarken gemeinsam die Irische Nacht. Auf der Pre-Party, die vom Kulturreferat der Landeshauptstadt gefördert wird, bringen irische Bands und Tanzgruppen die Gäste in Stimmung. Ein weiteres Highlight für die Gäste: Zum ersten Mal in der Geschichte des Hofbräuhaus München wird im Festsaal neben den eigenen Biersorten eine andere Biermarke ausgeschenkt - Irlands Nationalgetränk Guinness. Einen Tag später startet um 12.00 Uhr die traditionelle St. Patrick's Day Parade, die mit mehr als 20.000 Besuchern die größte auf dem europäischen Festland ist. Die rund 50 teilnehmenden Gruppen - darunter irische Tanz-, Kultur- und Sportvereine, bayrische Trachtengruppen und Spielmannzüge sowie internationale Musikgruppen - ziehen von der Münchner Freiheit bis zum Wittelsbacher Platz, wo im Anschluss bei irischer Musik und Guinness die After-Party läuft.



Auch Dresden steht an zwei Tagen im Zeichen der grünen Insel. Am 17. und 18. März gibt es auf dem Postplatz das große St. Patrick's Day Festival, das vom IrischDeutschen Kulturverein Dresden und dem Irish Pub Shamrock inszeniert wird. Bei freiem Eintritt sorgen Live-Musik, Irish Dance und Pipe-Bands für Partylaune. Ein weiteres Highlight folgt am Samstag: Bei der St. Patricks Day Ship-Parade wird das Salonschiff "August der Starke" kurzerhand in eine grüne Insel verwandelt. Die Gäste schippern von Dresden die Elbe aufwärts zum Schloss Pillnitz und zurück. Auf drei Decks unterhalten mehrere Tanzgruppen und Live-Bands, dazu gibt es traditionsreiche irische Küche, frisch gezapftes Guinness und ein Whiskey Tasting.



Mit Guinness gewinnen



Wer den St. Patrick's Day lieber individuell feiert, erhält beim großen Guinness Nostalgie-Gewinnspiel mit etwas Glück das passende Equipment. Einfach beim Einkaufen auf die speziellen Aktionsverpackungen von Guinness und Kilkenny achten, die im diesem Jahr an dem Motto "Let's get together" zu erkennen sind. Sie enthalten auf den Innenseiten spezielle Gewinncodes. Wer mitmachen will, muss nur den Glückscode auf der Aktionswebseite eingeben und erfährt sofort, welcher Gewinn sich dahinter verbirgt. Und das Beste an diesem Gewinnspiel ist, dass jeder Aktions-Sixpack gewinnt. Hauptpreis ist übrigens ein original VW Bully im Retro-Design. Außerdem werden unter anderem 100 Retro-Plattenspieler, 100 Polaroid Kameras sowie 7.000 Werbeblechschilder und 14.000 Retro-Blechpostkarten mit nostalgischem Motiv als Sofortgewinne verlost. In den Wochen vor dem St. Patrick's Day lohnt sich auch ein Besuch in den Irish Pubs in Deutschland. Mit etwas Glück können Irland-Fans hier einen der heiß begehrten Guinness-Hüte ergattern.



Über Diageo



Diageo ist der weltweit führende Anbieter internationaler Premium-Spirituosen und Biere. Das Portfolio des in London ansässigen Unternehmens umfasst so bekannte Marken wie Johnnie Walker, Crown Royal, JIµB, Buchanan's und Windsor Whiskies, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist weltweit tätig mit einer Markenpräsenz in mehr als 180 Ländern und wird sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch an der London Stock Exchange (DGE) gehandelt. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und Leistungen, erhalten Sie unter www.diageo.com. Besuchen Sie Diageos Ressource zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, www.DRINKiQ.com, um weitere Informationen und Links zu Initiativen etc. zu erhalten. Celebrating life, every day, everywhere.



Über Radeberger



Die Radeberger Gruppe KG, Marktführer im deutschen Biermarkt, ist in Deutschland exklusiver Vertriebspartner für die Fass-, Flaschen- und Dosenbiere der Marken Guinness und Kilkenny von Diageo plc, dem weltweit führenden Anbieter von Premiumgetränken. Weitere Informationen zur Radeberger Gruppe finden Sie unter www.radeberger-gruppe.de



