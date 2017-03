Der Außenminister Sigmar Gabriel sichert den Esten Solidarität zu. Die Sicherheit des Landes sei auch Deutschlands Sicherheit. Im Koalitionsstreit um höhere Verteidigungsausgaben bekräftigt Gabriel seine Zweifel.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor einer zu starken Fokussierung auf das Militärische in der Sicherheitspolitik gewarnt. Bei einem Besuch in Estland erneuerte er am Mittwoch Zweifel am Ziel der Nato, dass die Mitgliedsstaaten bis 2024 mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) fürs Militär ausgeben sollen.

Bei dem Nato-Gipfel in Wales 2014 sei beschlossen worden, dass sich die Mitgliedstaaten bemühen, in den kommenden zehn Jahren in Richtung der zwei Prozent zu gehen, sagte Gabriel nach einem Treffen mit dem estnischen Außenminister Sven Mikser in der Hauptstadt Tallinn. Die Nato habe nicht beschlossen, dass jedes Mitglied dann diese Marke auch erreichen müsse. Er bekräftigte, für Deutschland halte er dieses Ziel für unrealistisch. Man müsse sich ...

