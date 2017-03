Unterföhring (ots) -



"Vielleicht sind Kinder einfach besser als Erwachsene", schwärmt Ed Sheeran. Der Singer/Songwriter überrascht und coacht die Talente bei den Battles von "The Voice Kids" und gibt wertvolle Tipps - ab Sonntag, 5. März 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1. Fan Luca (13, Plattling) ist völlig aus dem Häuschen: "Das war mein größter Traum. Ed Sheeran ist einer der größten Musiker auf dieser Welt. Vor ihm singen zu dürfen ist schon ein sehr krasses Gefühl." Die ersten beiden Alben des britischen Sängers verkauften sich 23 Millionen Mal, seine Musik wurde 9,4 Milliarden-fach gestreamt und allein für seine zweite Platte "x" erhielt Ed Sheeran weltweit 90 Platin-Auszeichnungen. Sein neues Album "÷" erscheint am 3. März. Kelly-Sohn Iggi (13, Düsseldorf): "So ein Weltstar, der mit uns zusammen singt. Das kann man sich nicht vorstellen. Das war wirklich einer der besten Momente meines Lebens." Und es kommt noch besser: Iggi, Leon F. (14, Bad Abbach) und Ruben (14, Salach) aus Team Mark singen nicht nur zusammen mit Ed Sheeran, sondern in den Battles auch noch seinen Song "Castle On The Hill". Die Version der Kids inspiriert den Briten: "Die Harmonien sind nicht in der Original-Version des Songs, aber ich wünschte, ich hätte sie reingepackt - sie machen ihn noch schöner."



Das sind die weiteren Duelle in der ersten Ausgabe der Battles:



TEAM "LARENA"



Leon (13, Essen), Samuel (13, Heidelberg), Andrej (12, Frankfurt a.M.): Volkan - "Kinder Dieser Erde" Sofie (11, Hehlen), Julia (14, Brückl/AT), Matteo (13, Wien/AT): Queen - "Bohemian Rhapsody"



TEAM MARK



Pia (9, Bad Lippspringe), Nils (10, Bürgstädt), Michael (13, Faistenau/AT): Nena - "99 Luftballons" Lina (14, Egerkingen/CH), Kayan (14, Hamburg), Ashley (12, Issum): Sia feat. Kendrick Lamar - "The Greatest"



TEAM SASHA



Marie Sophie (11, Dorsten), Anastasia (8, Augsburg), Nick (9, Leinfelden-Echterdingen): Jana Werner & Peter Hoffmann - "Die Schöne & Das Biest" Luca (13, Plattling), Nora (14, Aßlar), Miran (14, Lübeck): Cindy Lauper - "True Colors"



"The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr, in SAT.1



