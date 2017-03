Hannover - Am Primärmarkt konzentrierte sich die Emissionstätigkeit bei EUR-denominierten Covered Bonds mit Benchmarkformat in den vergangenen fünf Handelstagen auf den letzten Mittwoch, berichten die Analysten der Nord LB.Die WL BANK habe einen Hypothekenpfandbrief im Volumen von EUR 500 Mio. bei einer Laufzeit von sieben Jahren zu ms -14 Bp begeben, nachdem der Pricing-Prozess bei ms -10 Bp area gestartet sei. Die United Overseas Bank (UOB) aus Singapur habe am gleichen Tag eine Dual-Tranche emittiert, die sich jeweils aus einer USD- und EUR-denominierten Tranche zusammensetze. Die in EUR denominierte Tranche über EUR 500 Mio. sei auf eine gute Investorennachfrage gestoßen, was durch das Orderbuch von EUR 1,0 Mrd. beschrieben werde. Hierdurch habe der Reoffer-Spread nach einer anfänglichen Guidance von ms +14 Bp area bei ms +10 Bp fixiert werden können.

Den vollständigen Artikel lesen ...