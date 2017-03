Die erneute Zinsfantasie, unterstützt von der gestrigen Trump-Rede, treibt die Bankenwerte aufwärts. So setzt sich die Deutsche Bank-Aktie mit einem Gewinn von 4% an die Spitze des DAX - gefolgt von der Commerzbank mit 3%. Verlierer hingegen ist der Immobilienwert Vonovia SE, der sich in einem festen Markt lediglich behaupten kann. Charttechnisch zeigt sich für die Aktie der Deutsche Bank AG noch ...

