Nürnberg (ots) - Für die NORMA-Kunden ist immer alles in Butter - umso mehr bei diesem neuen Butter-Vorteilspreis: Lediglich 1,19 Euro kostet die 250 Gramm-Landfein-Markenbutter ab sofort in den bundesweit aktiven NORMA-Filialen, der Discounter aus Nürnberg hat den Verkaufspreis für dieses in jeder Küche so wichtige Produkt damit um 10 Cent pro Packung reduziert. Noch mehr Vorteile ergeben sich für die Kunden durch die Preissenkungen bei weiteren Produkten aus den Bereichen Wein und veganen Spezialitäten. Wie in jedem Monat gibt es in den NORMA-Filialen einfach mehr fürs Geld.



DIE AKTUELLEN NORMA-PREISSENKUNGEN IM ÜBERBLICK:



Deutsche Butter, Landfein, 250g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR



Vegane Bio-Spezialitäten, Bio Sonne Bislang: 1,85 EUR Jetzt: 1,79 EUR



Vin de Pays de I'Aude rouge / Vin de France rouge, Fankreich, 1l Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z. B. auch Top-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



