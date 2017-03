Der "Neue Markt", das Börsensegment für junge Internetunternehmen, scheiterte spektakulär. 14 Jahre später eröffnet mit "Scale" ein neues Wachstumssegment an der Frankfurter Börse - mit einem interessanten Firmen-Mix.

14 Jahre nach dem Ende des Neuen Marktes hat die Deutsche Börse am Mittwoch ihr neues Wachstumssegment "Scale" eröffnet. Die 43 kleinen und mittelgroßen Firmen, die von Beginn an dabei sind, sollen so künftig besser an Kapital kommen und schneller wachsen, sagte Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter. "Das alles sind wichtige Ansätze, damit in Europa große Unternehmen entstehen können, damit aus guten Ideen Wachstum und Arbeitsplätze werden." Für Investoren gebe es die Chance, sich am deutschen Mittelstand zu beteiligen. "Dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...