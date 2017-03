Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (WKN:909800) ist der größte Chiphersteller (laut DigiTimes) und möchte in der ersten Hälfte 2019 die ?Risikoproduktion? von Chips mit der 5-Nanometer-Technologie starten. Normalerweise dauert es etwa ein Jahr, bis die Risikoproduktion in die Massenproduktion übergeht. Wenn TSMC das also schafft, dann sollte die Massenproduktion der Chips mit der 5-Nanometer-Technologie in der ersten Hälfte 2020 beginnen.



Was bedeutet das für die Investoren von TSMC und die Kunden? Darauf wollen wir einen genaueren Blick werfen.

Wir bleiben beim Gesetz von Moore

Chiphersteller haben in der Vergangenheit immer wieder versucht, ihre Technologien zu verbessern. Das wird auch im Gesetz von Moore ...

