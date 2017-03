Frankfurt - Die Internationale Kakaoorganisation ICCO schätzt, dass in der seit Oktober laufenden Saison 2016/17 die Produktion von Kakaobohnen die Nachfrage um 264 Tsd. Tonnen übersteigen wird, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Die Nachfrage solle um 2,9% steigen, die Produktion aber sogar um 15% zulegen. So sollten im größten Anbauland Elfenbeinküste angesichts guter Witterung rekordhohe 1,9 Mio. Tonnen produziert werden, 20% mehr als im Vorjahr. Der globale Marktüberschuss wäre der erste von bedeutender Höhe seit sechs Jahren. Für 2015/16 habe die ICCO dagegen ihre Angabe für ein Marktdefizit von 150 Tsd. Tonnen auf 196 Tsd. Tonnen erhöht. Die Erwartung eines Angebotsüberschusses 2016/17 habe den Preiseinbruch der letzten Monate ausgelöst. Seit August 2016 habe Kakao fast 40% an Wert verloren. Gestern hätten die Kakaopreise in London und New York nochmals um 3% bzw. fast 4% nachgegeben und würden sich damit wieder den mehrjährigen Tiefständen von Mitte Februar nähern.

