Frankfurt - Nach einem durchwachsenen Handelsstart gestern legten die Metallpreise am Nachmittag teilweise deutlich zu, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Angetrieben worden seien sie dabei von guten US-Konjunkturdaten. So sei der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago ebenso besser ausgefallen wie das Konsumentenvertrauen. Heute Morgen schließlich überwinde Kupfer wieder die Marke von 6.000 USD je Tonne. Aluminium verteuere sich auf 1.940 USD je Tonne und Zink steige auf 2.880 USD je Tonne. Auftrieb gebe den Preisen dabei wohl weniger die Rede von US-Präsident Trump vor dem Kongress, auch wenn dieser dem Kongress ein Infrastrukturprogramm im Umfang von 1 Bio. USD zur Abstimmung vorlegen wolle. Details zu seinen Wirtschafts- wie auch anderen politischen Plänen sei er allerdings erneut schuldig geblieben.

Den vollständigen Artikel lesen ...