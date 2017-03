Zürich - Die Neubautätigkeit in der Stadt Zürich lag im Jahr 2016 mit 2995 Wohnungen weiterhin auf einem hohen Niveau. Während weniger Genossenschaftsbauten entstanden, stellten andere private Gesellschaften doppelt so viele Wohnungen fertig wie 2015. Auf der anderen Seite wurden mit 1329 Einheiten so viele Wohnungen abgebrochen wie noch nie. Das lässt für die nächsten Jahre eine weiterhin hohe Bautätigkeit vermuten.

Die 2995 fertiggestellten Wohnungen entsprechen einem Rückgang um 215 Wohnungen gegegenüber dem Vorjahr, das den stärksten Wohnungsbau seit 1953 erlebte. Der gesamtstädtische Wohnungsbestand ...

